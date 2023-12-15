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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, antrenmanlarına bireysel olarak devam etti - Futbol Haberleri

        Arda Güler, antrenmanlarına bireysel olarak devam etti

        Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:52
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        Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalıştı
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        İspanya La Liga'da 2. sırada yer alan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

        17. haftasında sahasında Villareal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

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