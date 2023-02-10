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Adıyaman'da enkazın ardından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj göndermişti. Minik Mesut, ambulansta çekilen videosunda Arda'ya seslenerek, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de hocaya söyle seni oynatsın" demişti.

Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.