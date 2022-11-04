Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 23. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
Genç yıldız, attığı golün ardından ise annesine mesaj yolladı.
Arda, gol sevinci sırasında formasının altındaki tişörtte yazan, "Annecim seni çok seviyorum" yazısını kameralara gösterdi.
Maç sonu açıklama yapan Arda Güler, ''Annem iki ay önce kalbinden bir ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbol oynamak, odaklanmak zordu. Kendime söz vermiştim 'İlk golümü ona armağan edeceğim'' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ!
17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında gol atan en genç oyuncu oldu.
YORUMLAR