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Arda Güler'e 6 dakika yetti! Büyüledi...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi. Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler oyuna sonradan girerken taraftarı büyülemesi için 6 dakika yetti!

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  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi. Bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e taraftarı büyülemek için birkaç dakika yetti.
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    17 yaşındaki yıldız AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

     
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Değişiklik öncesinde sarı-lacivertli taraftlar ayağa kalkarak genç futbolcuya büyük destek olurken Arda topla her buluştuğunda alkış sesleri yükseldi.
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda'nın performansı Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldürdü. 
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    90+2'de topla buluşan Arda iki rakip futbolcuyla mücadeleye girişirken şık çalım ile rakiplerinden sıyrıldı ve taraftarı ayağa kaldırdı.
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Rakip futbolcular, genç yıldızı durdurabilmek için faule başvururken 17 yaşındaki Arda'nın taraftarı büyülemesi için 6 dakika yeterli oldu.

     
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    61 DAKİKADA BİR SKORA KATKI YAPIYOR!

    Bu sezon sadece üç lig maçında forma şansı bulan Arda, oynadığı kısıtlı sürede istatistikleriyle Avrupa'yı sallayan isimlerden oldu
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Geçen sezon 386 dakikaya 3 gol 4 asist sığdıran 17 yaşındaki yıldız bu sezon ise 163 dakikada 2 gol üretti.
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Forma giydiği 61 dakikada skora katkı sağlayan Arda, aynı zamanda Opta'ya göre Süper Lig tarihine de henüz 17 yaş 171 gününde geçmişti.
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının ardından Arda Güler'in forma süresiyle ilgili soruyu yanıtlamış ve genç futbolcunun fiziksel olarak güçlü olmadığını dile getirerek şunları söylemişti:
  • Büyüledi... Arda Güler'e 6 dakika yetti! - Fenerbahçe haberleri

    "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."

     

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