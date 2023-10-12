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        Haberler Spor Futbol Arda Güler'e büyük onur! Golden Boy'da finalistler arasında! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e büyük onur! Golden Boy'da finalistler arasında!

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Golden Boy'da finale kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, wilcard ile Golden Boy finalistleri arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:52
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        Arda Güler'e büyük onur!
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        Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 isimden biri oldu.

        İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

        Ödülün 25 kişilik final sıralamasında Arda Güler de 5 "Wild Card"dan bir tanesini alarak yer aldı.

        GOLDEN BOY NEDİR?

        2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır.

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