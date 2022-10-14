Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu

Sahanın Serdar'dan sonra, ki stoper olduğu için normaldir, en çok topla buluşan oyuncusu Arda'ydı. Ve yüzde 95 pas isabetiyle oynadı. 16 ikili mücadeleye girip yarısını kazanmış. Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadeleye giren oyuncusu olmuş. Rakipten de 3 top kapmış.