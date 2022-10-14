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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca deplasmanında Arda Güler'i ikinci kez 11’de sahaya sürdü. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi

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  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi. Portekizli teknik adam, AEK Larnaca deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Arda daha önce Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 3-0 kazanılan Slovacko maçının rövanşında 11’de görev yapmıştı. Genç yıldızın forma giymesi, Sarı-Lacivertliler için maçı daha da anlamlı hale getirdi. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Oyunda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Güney Kıbrıs'ta oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ısınma çalışmalarında genç futbolcu Arda Güler'e büyük destek verdi.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Güney Kıbrıs'ta oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ısınma çalışmalarında genç futbolcu Arda Güler'e büyük destek verdi.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    NE DEDİLER?

    İLKER YAĞCIOĞLU: İtiraf etmeliyim ki Arda'yı ilk 11'de görünce takımı bir tarafa bırakıp onu izledim. İlk 45 dakika bittiğinde maçın istatistiklerine göz gezdirdim. Ve Arda'nın sahanın en başarılı oyuncusu olduğunu gördüm. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Sahanın Serdar'dan sonra, ki stoper olduğu için normaldir, en çok topla buluşan oyuncusu Arda'ydı. Ve yüzde 95 pas isabetiyle oynadı. 16 ikili mücadeleye girip yarısını kazanmış. Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadeleye giren oyuncusu olmuş. Rakipten de 3 top kapmış. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    Yani işin savunma tarafında da Jesus'un istediklerini yavaş yavaş yerine getiren bir Arda izledik. Bu durum bence gecenin en sevindirici tarafı. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu - Fenerbahçe haberleri

    HİLMİ TÜRKAY: Elbette dünkü karşılaşma Arda Güler’in 11’de çıkmasıyla herkesi bir başka heyecanlandırdı. Genç yetenek oyunda kaldığı 69 dakika boyunca hücumda etkili işler yaptı, pasları, çalımları görülmeye değerdi. Umarım Jesus, Arda Güler’e daha fazla forma şansı verecektir.

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