Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi

Transferde oyuncu ile Real Madrid'den önce oyuncu ve kulüple anlaştıklarını İspanyol basınında Sport'a açıklayan Başkan Laporta transferde Real Madrid'in Arda'yı almasının sebebini şu sözlerle açıkladı:

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"Arda Güler için transfer savaşına girebilirdik ama vazgeçtik. Çünkü Real Madrid geldi ve çok daha fazla para ödedi. Belli kriterlerimiz var ve buna saygı duyuyoruz."