Arda Güler için ne dediler?

Tayfun Korkut: Arda'da Guti ve Özil'e benzer özellikler görüyorum ama bana daha çok Guti'yi hatırlatıyor. Fenerbahçe'de bir yıl daha kalması onun için iyi olur ama ayrılırsa topa sahip ve maçları domine eden bir takıma gitmek zorunda.