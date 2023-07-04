Arda Güler için ne dediler?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler için ne dediler?

Son dönemde oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarında olan Arda Güler için ne dediler? Mesut Özil, Arda Turan, Nihat Kahveci ve daha fazlası... İşte futbol camiasından genç yıldız için yapılan yorumlar

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Arda Turan: Umarım Arda Güler'in kariyeri benimkinden çok çok daha iyi olur. Böylesine bariz bir yeteneğin gözümüzün önünde büyümesinin tadını çıkarmalıyız.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Mesut Özil: Arda, geleceğin 10 numarası, benden daha iyi 10 numara
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Tayfun Korkut: Arda'da Guti ve Özil'e benzer özellikler görüyorum ama bana daha çok Guti'yi hatırlatıyor. Fenerbahçe'de bir yıl daha kalması onun için iyi olur ama ayrılırsa topa sahip ve maçları domine eden bir takıma gitmek zorunda.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Fatih Terim, Benfica Başkanı olan Rui Costa'ya "Arda Güler kaçmasın. O büyük bir yetenek ve gelişime çok açık. Transferini kesinlikle tavsiye ederim. Kaçırmayın" dedi.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Eljif Elmas: Fenerbahçe'den arkadaşlarım var, bağlantılarımla konuşuyorum ve Arda'nın harika bir karakter olduğunu söylüyorlar. Onun tarzını Özil'inkiyle karşılaştırıyorum. Umarım onu ​​gelecekte Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Nuri Şahin: Son otuz yılın en iyilerinden biri Arda Güler. Özel bir yetenek. Türkiye tarihinin en iyi kuşağının lideri olabilir.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Burak Yılmaz: Arda Güler'den güzel şeyler bekliyorum. "Türk Messi" benzetmeleriyle kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Hakan Çalhanoğlu: Arda oyunu değiştirme yeteneğine sahiptir. Kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarasıdır.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Emre Belözoğlu: Arda Güler'i Fenerbahçe'de oynadığımdan beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama o zaman bile çok güçlüydü. Birkaç sezon sonra 20'sine girecek ve o şimdiden Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

    Nihat Kahveci: Ronaldo'dan Zidane'a kadar büyük dünya yıldızlarıyla oynadım ve hiçbiriyle fotoğraf çekmiyorum ama Arda'ya karşı inanılmaz bir tutkum var. Oynadığı her dakikanın değerli.
  • Arda Güler için ne dediler? "Ronaldo ve Zidane'la oynadım ama..."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.