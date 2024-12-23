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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:01
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        Arda Güler'e La Liga'da büyük onur!
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        İspanya LaLiga, Arda Güler'i ayın genç oyuncusu seçti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı.

        Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı. Bu performansla LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

        19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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