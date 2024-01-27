Arda Güler, LaLiga´da ilk kez süre aldı

İspanya LaLiga´nın 22´nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas´ın konuğu oldu. Milli futbolcu Arda Güler´in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65´inci dakikada Vinicius Junior ve 84´üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas´ın karşılaşmadaki tek golü ise 53´üncü dakikada Munoz´dan geldi.

ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga´da ilk kez forma şansı buldu. Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu´nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11´de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81´inci dakikasında Rodrygo´nun yerine oyuna dahil oldu.