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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, LaLiga´da ilk kez süre aldı - Futbol Haberleri

        Arda Güler, LaLiga´da ilk kez süre aldı

        İspanya LaLiga´nın 22´nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas´ı 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler ligde ilk kez forma şansı buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:01
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        Arda, LaLiga´da ilk kez süre aldı
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        İspanya LaLiga´nın 22´nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas´ın konuğu oldu. Milli futbolcu Arda Güler´in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65´inci dakikada Vinicius Junior ve 84´üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas´ın karşılaşmadaki tek golü ise 53´üncü dakikada Munoz´dan geldi.

        ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga´da ilk kez forma şansı buldu. Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu´nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11´de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81´inci dakikasında Rodrygo´nun yerine oyuna dahil oldu.

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