Arda Güler ne zaman sahalara dönüyor? Arda Güler sakatlığı ile ilgili son durum...
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeni ile takımının hazırlık maçlarında forma giyememişti. Söz konusu sakatlıktan ötürü Real Madrid'in ABD kampından ayrılmak zorunda kalan genç oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belli oldu. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...
Sezon başında İspanya'nın en büyük takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer olan ve antremanlardaki performansıyla hayranlık yaratan genç oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlığı ile sevenlerine büyük endişe yaratmıştı. Yapılan açıklamaya göre Güler'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu...
ARDA'DAN İYİ HABER GELDİ!
İç menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşünün konuşulandan erken olması bekleniyor.
Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.
ÇOK DAHA ERKEN SAHALARDA OLACAK
İspanyol basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.