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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler: Özür dileriz, söylenecek bir şey yok - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Özür dileriz, söylenecek bir şey yok

        UEFA Uluslar B Ligi 6. haftasında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve grubu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda Arda Güler, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 01:02 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:02
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        "Özür dileriz, söylenecek bir şey yok"
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından konuştu.

        İşte genç yıldızın o sözleri:

        Çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Halkımızdan özür dileriz. Avusturya maçında kötü bir yenilgi almıştık ama sonra çok iyi bir reaksiyon göstermiştik. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Martta play-off oynayıp, A Ligi'ne yükselmeye çalışacağız.

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