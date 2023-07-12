Arda Güler Real Madrid'i büyüledi! "Arda 'kalite' Güler"
Fenerbahçe'den 20 milyon euro+10 milyon euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol devi, milli futbolcunun idmanda attığı şık çalımları ve golleri sosyal medyadan paylaşırken, Real Madrid taraftarları ve İspanyol taraftarlar da Arda'ya övgüler yağdırdı.
Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid'in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor.
Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.
Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler'in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, "İsim: Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler" diye yazdı.
Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.
İspanyol basını da Arda'nın üçüncü günü geride kalan antrenmanlardaki performansıyla göz doldurduğunu ve Madridlileri heyecanlandırıp, şaşırttığını vurguladı.
Marca, "Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.