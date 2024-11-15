Arda Güler tartışması: Barça'da daha çok oynardı
Real Madrid'e transferinden bu yana gündemden düşmeyen ve durumu merak edilen Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu. Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen ve süre bulma açısından sıkıntı yaşayan milli yıldız için spekülasyonlar bitmiyor
Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor.
Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen milli yıldızın transfer döneminde Barcelona tarafından da istendiğini hatırlatıldı.
Diario Sport editörü Albert Gracia Lopez, Arda'nın Barcelona'da beğenildiğini söyleyerek "Madrid'de birkaç dakikada bile neler yapabileceğini gösterdi. Süre aldığı takdirde daha çok gelişebilecek. Madrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla oynayabilirdi" ifadelerini kullandı.