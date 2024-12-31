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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler: Umarım daha fazla kupa kazanabilirim - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Umarım daha fazla kupa kazanabilirim

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, kulüp televizyonuna konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:24
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        "Umarım daha fazla kupa kazanabilirim"
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        Real Madrid forması giyen Arda Güler'in İngilizce verdiği röportaj dikkat çekti

        Antrenman öncesi taraftarlara imza dağıtan Arda, kendisine taraftarlar hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

        Röportajı İngilizce olarak veren Arda, "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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