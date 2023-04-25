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Arda Güler yine büyüledi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takımının İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta hem futbolu hem de attığı 2 golle gözlerin pasını sildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe puan kaybetmesine rağmen Arda Güler ise performansıyla yine alkış topladı. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Hücumda yine takımının kilit oyuncusu olan 18 yaşındaki oyuncu, iyi futbolunu bu kez golleriyle süsledi. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    25. dakikada takipçiliğini konuşturan Arda Güler, kaleciden dönen topa ayağını sokarak takımını 1-0 öne geçirdi. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Genç yetenek, 51. dakikada ise ceza sahası dışından kaydettiği şık golle farkı 2'ye çıkardı. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan Arda, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    "TAHAMMÜL EDECEK GÜCÜMÜZ KALMADI"

    Arda Güler maçın ardından yaptığı açıklamada ise beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Genç futbolxu şu ifadeleri kullandı:
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yine büyüledi! - Fenerbahçe haberleri

    "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

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