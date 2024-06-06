Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arda Kardeşler, Slovenya - Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek - Futbol Haberleri

        Arda Kardeşler, Slovenya - Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek

        FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan A Millî Takımlar arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:46 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Slovenya ile Bulgaristan arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık maçında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

        Slovenya'nın Lübliyana şehrinde Stozice Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Denis Sabanagic olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler