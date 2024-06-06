Arda Kardeşler, Slovenya - Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan A Millî Takımlar arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık müsabakasını yönetecek.
Slovenya ile Bulgaristan arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık maçında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Slovenya'nın Lübliyana şehrinde Stozice Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Denis Sabanagic olacak.