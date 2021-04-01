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Arda Kızıldağ: "Elimizden geleni yapıp ligde kalacağız"

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, "Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi

Arda Kızıldağ:

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çıkışa geçen başkent ekibi, 32. hafta mücadelesinde 4 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Ligde 27 puanla 20. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinin stoperi Arda Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulduklarını belirtti.

Milli maç arasında iyi çalıştıklarını vurgulayan Arda, "İki haftadır kazanıyoruz. İki haftadır harika top oynuyoruz. Takım halinde iyi savunma yapıp iyi hücumlara çıkıp istediğimiz skorları alıyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, ligde kalacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Küme düşme hattından bir an önce çıkmak istediklerini söyleyen Arda, "Hocamız çok değerli bir insan. Bize doğruları göstermeye çalışıyor. Toplantıda ve sahada neler yapmamız gerektiğini söylüyor. Takımın morali de çok iyi. Şu an her şey yolunda, keyfimiz yerinde. İki haftadır kazanıyoruz. Hepimiz birbirimize güveniyoruz, takımımızın ligde kalacağına eminiz. Elimizden geleni yapıp ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

HEDEFİ MİLLİ FORMAYI GİYMEK

Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken 22 yaşındaki stoper, "Öncelikle takımı düşünüyorum. Takım iyi olunca ben de iyi oluyorum. Şu an sadece Gençlerbirliği'ni düşünüyorum." diye konuştu.

Arda, kariyer hedefiyle ilgili "Milli takım hedefim var. İnşallah, A Milli Takım'a uzun süre ben de destek vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var. Katkı vereceğimi biliyorum, inşallah bir gün olacak." şeklinde görüş belirtti.

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