Arda Turan'a sevgi seli
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Sarı Kırmızılı tribünler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Eyüpspor Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.
Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.