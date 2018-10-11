Arda Turan, Berkay olayıyla Avrupa'nın da gündemine oturdu!
11.10.2018 - 12:25 | Güncelleme:
Şarkıcı Berkay'la yaşadığı olayla Türkiye'nin konuştuğu adam haline gelen Arda Turan, Avrupa'da da gündeme oturdu! Bonservisi Barcelona'da bulunan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak bulunan Arda Turan, Avrupa'daki birçok yayın organı tarafından haberleştirildi
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Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan, Berkay olayıla yeniden gündeme geldi. Avrupa'daki birçok yayın organı Arda Turan'ın olayını haberleştirdi.
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İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Berkay'la yaşadığı olaya geniş yer ayırdı. El Mundo Deportivo, haberi, "Arda Turan, ünlü şarkıcının burnunu kırdı" başlığıyla verdi.
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Fransa'daki RMC Sport da Arda'nın olayını haberleştirirken El Mundo Deportivo gibi "Arda Turan, ünlü şarkıcının burnunu kırdı" ifadelerini başlığa taşıdı.
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Football Espana, Arda Turan'ın olayını manşete taşırken "Arda Turan saldırı iddialarını reddetti" ifadelerini kullandı.
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Romanya basını, bir dönem Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan’ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.
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İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca da Arda Turan haberini "Arda Turan, İstanbul'da ünlü bir şarkıcının burnunu kırdı" başlığıyla duyurdu.
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Katalan gazetesi Sport, Arda'nın olayını "Arda Turan, ünlü Türk şarkıcıya saldırdı" diyerek haberleştirdi.
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Almanya'da yayın yapan Spox ise "Barcelona'nın eski yıldızı Arda Turan, şarkıcı Berkay'la kavga ettiğini doğruladı. İddilara göre Arda, şarkıcının burnunu kırdı" ifadelerini kullandı.
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İspanyol Gazeteci Alfredo Martinez de Berkay olayı için "Arda Turan, Barcelona tarihinin en kötü transferiydi" yorumunda bulundu.
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Almanya'dan Heute de Arda Turan'ın olayına geniş yer ayırırken "Barcleona'nın eski yıldızı Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı" dedi.
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Fransa'nın saygın gazetesi L'Equipe ise Arda Turan haberini "Arda Turan, ünlü Türk şarkıcıyla kavgaya karıştı" ifadeleriyle duyurdu.
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