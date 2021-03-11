Sosyal medya hesabından Belhanda ile olan bir fotoğrafını paylaşan Arda Turan, teşekkür ederek "Galatasaray'a verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Seninle birlikte oynamak benim için zevkti" ifadelerini kullandı.