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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Arda Turan'dan derbi açıklaması - Futbol Haberleri

        Arda Turan'dan derbi açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:31
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        Arda Turan'dan derbi açıklaması!
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        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a konuk olacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        "BU SENE ÇOK İYİ BİR BEŞİKTAŞ VAR"

        Arda Turan yaptığı açıklamada, "Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır." dedi.

        "BEN SIMEONE'NİN ÖĞRENCİSİYİM"

        Hedeflerinden bahseden genç teknik adam, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Selçuk da aynı şekilde. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi." diye konuştu.

        FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ

        Cumartesi günü oynanacak derbi için konuşan Arda Turan şu ifadeleri kullandı: "Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları."

        "HAKEM PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

        Hakem performansı için ise başarılı çalıştırıcı, "Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar." ifadelerini kullandı.

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