Arda Turan'dan derbi paylaşımı: "Benim evimde olmaz"

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken şampiyonluk yarışına tutundu. Sarı-kırmızılıların gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao ve sonradan oyuna giren Arda Turan attı. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 78 yaptı ve lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 3'e indirdi.

Maç sonrası Arda Turan'dan galibiyet paylaşımı geldi. 11 yıl sonra Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan Arda Turan sosyal medya hesabından sevinç fotoğraflarını paylaşırken, "Benim evimde olmaz" ifadesini kullandı.