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Arda Turan'dan teknik direktörlük mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

Futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan, 1905 GSYİAD'ın "Arda Turan'a veda" başlığıyla düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Kariyer planlarından bahseden Arda Turan, Pep Guardiola'nın Barcelona'da yaptığını Galatasaray'da gerçekleştirmek istediğini söyleyerek teknik direktörlüğe yeşil ışık yaktı.

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  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    Futbola veda eden Türk futbolu ve G.Saray'ın efsane ismi Arda Turan, 1905 GSYİAD'ın "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıya katıldı. Arda Turan burada samimi açıklamalarda bulundu.

     

    İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkan sözler:
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "G.SARAY BANA HEP KAZANDIRDI"

    "Sayın başkanlarıma ve siz değerli üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle GSYİAD bizim için çok değerli. GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "BİR EKOL HOCASI OLMAK İSTİYORUM"

    "Ajax’ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "BARÇA'NIN, CITY'NİN OYUNUNU DOĞAÇLAMA FUTBOLLA MIX ETMEK İSTİYORUM"

    "Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım. Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attım. Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "G.SARAY'IN BİR OYUN KÜLTÜRÜ OLMALI"

    "Altyapıyı düzenlemek için gerçekten eğitimci olmak gerekiyor. Benim ruhum ise yarışmacı. Geçen sene belirlediğim 8-10 oyuncu vardı. Bu bütçelerle altyapılarımıza iyi hoca getiremeyiz. Cesaretli ve sabırlı olmalıyız. Galatasaray olarak bu sabra sahip olduğumuzdan emin değilim. Ben bile 1-2 sene sonra karşılık bekliyorum, bu yanlış. Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "ALTYAPILARA VELİ TOPLANTISI GETİRMELİYİZ"

    "Galatasaray altyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım. Altyapı ile ilgileniyorken kenardan sadece maç izlemiyorum. Normal saha boşken çim bozulur diye suni çimi seçmişler. 'Kim karar verdi' diye sordum, kimse yanıt vermedi. Sonra oradaki çimden sorumlu adam karar vermiş."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "F.BAHÇE'NİN BİZDEN DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

    "En unutamadığım maç, Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de yendiğimiz maç, Nonda'nın gol attığı maç hep aklımda. Bizden daha iyi olduklarını düşünüyordum. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. Benim için unutulmaz bir gündü."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "SELÇUK İNAN'A F.BAHÇE'DEN TEKLİF VARDI, ONU KANDIRDIM"

    "Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde bence benim katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben ona, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın dedim. 'Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin' dedim (Gülerek) ve milli takım kampında onu öyle kandırdım."
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

    Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak.
  • Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..."

    "KEŞKE ALEXIS TRANSFERİ DE OLSAYDI"

    "Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."

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