Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadele sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Arda Turan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

Hakem arkadaşlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Sonrasında Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Dün akşam çok güzel bir stadyumda, muhteşem bir taraftarın önünde çok güzel karşılandık. Kendilerine küfürsüz, saygı dolu tezahüratları için teşekkür ediyorum.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Maça gelince iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı doğru analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Merkez bağlantıları kopartıp kenarlara doğru yönlendirmek istedik. Bunda da maçın başında başarılı olduk. Akan oyunda zaman zaman geride bire bir kalıyorlardı. Bu avantajı topu kazandığımız zaman kullanmak istedik. Maçın başında bu fırsatları da yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince topun arkasındayken kenar-merkez bağlantısını engelleyemeyip golü yedik.

REKLAM

"TAKIM OLARAK TECRÜBEDEN UZAĞIZ"

Golden sonra oyun olarak biraz düşsek de planımıza sadık kaldığımız için mutluyum. Skor her ne olursa olsun disiplinden vazgeçmeyen bir ikas Eyüpspor vardı. İkinci yarıda geri adım atmayan, golü arayan, beraberliği yakalamak için her şeyi yapan bir ikas Eyüpspor vardı. Sonrasında da golü bulduk. Çalıştığımız, kaleden çıkma opsiyonundan başlayıp penaltı bulmamız bizim adımıza sevindirici. Golden sonra maça ortak olduk, maçı kazanacak fırsatlar da geldi ama futbolda bazen böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hep dediğim gibi bu anlar için tecrübe gerekli. Takım olarak bu tecrübeden uzağız. Her maç bizim için bir öğrenme fırsatı.