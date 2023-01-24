Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Arda Turan'dan teknik direktörlük cevabı!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan, gençlerle bir araya geldi. Kariyer planlarından bahseden Turan, teknik direktörlükle ilgili soruya cevap verirken, Messi-Ronaldo kıyaslamasına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Turan'dan teknik direktörlük cevabı!
İHA

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile birlikte Esenler Belediyesi'nin 'Gençler Kaptanlarla Buluşuyor' sloganıyla düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programına konuk oldu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN ACELE ETMİYORUM"

Program sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Arda Turan, 'Teknik direktör olacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki orada maddi sıkıntılar daha az oluyor, basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye’deki basın ve kulübün yönetim şekline duygular karıştığı için bazı amatörlükler veya birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa’daki kaptanlar daha rahat oluyor”

"MESSI ÇOK DAHA FARKLI"

Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile de aynı takımda oynamadan öncede söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi’nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"PİLOT OLMAK İSTERDİM"

Eski milli futbolcu Turan, futbolcu olmasaydı hangi mesleği yapmak istediğine yönelik ise, "Babam THY'de yer hizmetlerinde çalışıyordu. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Pilot olmak çok isterdim" diye konuştu.

"KARAM TAYFA'YA BİR ŞEY OLMADI"

Örnek aldığı futbolcuyu; "Alessandro Del Piero" olarak açıklayan Turan, 'Karam Tayfa'ya ne oldu?' şeklide gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Karam Tayfa'ya bir şey yok. Selçuk ağabeyinizi dün aradım, maçı vardı Başakşehir'de. Burak ağabeyinizle konuşuyorum. Gökhan ağabeyinizle geçen hafta beraberdim. Hakan Baltayı maçından sonra tebrik ettim. Zaman geçtikçe ister istemez yaşlanıyoruz, çocuklarımız oluyor, evlilikler oluyor, hepimiz başka yollara gidiyoruz. Gönüller yine bir, yine hep beraberiz ama denk gelemiyoruz eskisi gibi. Hem de beraber olduğumuzda paylaşım yapmıyoruz. İnsan kendine özel bir şey olsun istiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
FUTBOL Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçeli Bruma'ya flaş sözler: "Futbolu bırakmalı"
FUTBOL "Futbolu bırakmalı"
Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?
FUTBOL Golden önce faul var mı?
Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi ikililerde
FUTBOL Şampiyonluğun şifresi ikililerde
Süper Lig'de maç süresi artarken topun oyunda kalma oranı düşüyor
FUTBOL Maç uzadı oran azaldı
Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler: Puan kaybı olsaydı Jesus... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'a eleştiri
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri
FUTBOL Jesus da paniğe kapılmaya başladı!
Ümraniyespor - Jorge Jesus arasında stat gerginliği devam etti
FUTBOL Stat gerginliği devam etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası çeyrek finalde hangi takımlar var?
FUTBOL Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Serdar Ali Çelikler, spor gündemini değerlendirdi
FUTBOL "Fenerbahçe'nin kaleci alması gerek"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.