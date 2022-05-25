Arda Turan'dan Galatasaray'a veda: "Benim önceliğim hep Galatasaray oldu"

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, futbolcuların da insan olduğunu ve ellerinden geleni yaptığını belirterek, "İnsanların ailelerini, çocuklarını veya maddi durumu düşünmeleri Galatasaray'ı daha az sevdiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Ben tam tersini yaptım. Benim önceliğim hep Galatasaray oldu." dedi."Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum." diyen Arda, "Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi. " ifadelerini kullandı.