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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan: Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan: Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde röportaj verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:24
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        "Hayalleri kısıtlayıp tepki koyuyorlar"
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi’ne konuk olan Arda Turan, futbolun mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

        Dünya Futbol Zirvesi’nde "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşan Turan, "Bireysel hedefler çok önemli ama bu spor, grup halinde bir şeyler başardığınızda sizi bireysel başarıya götürüyor." dedi.

        Genç futbolcularla iletişimin önemine değinen Arda Turan, "Devir değişti. Onların özel alanlarına saygı duymalısınız." diye konuştu.

        Elit futbolculuk hakkında konuşan Turan, "Oyuncunun kendini tanıması çok önemli. Oyuncuda aradığım en temel özellik budur." değerlendirmesinde bulundu.

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        FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GEÇİŞ

        Arda Turan, futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişi hakkında ise şu yorumu yaptı:

        "Teknik direktörlüğe sıfırdan başladığım yeni bir meslek olarak bakmam lazımdı. Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı. Bu başka bir meslek. Eskiden 24’ten biriydim. Artık 24 kişiye bakan biriyim. O yüzden ilk kural egomu bir kenara bırakmak. İkinci kural oyuncuların bana futbol kariyerimden dolayı gösterdiği saygıyı bilgi ve antrenman metoduyla ispatlamaktı çünkü artık oyuncular çok zeki. Yeni mesleğim tam bir dersti. ilk 5 maçı kazanamadım ama hayatta inandığım bir şey var. Başarısızken de doğrularda ısrar etmelisiniz. ‘Diego Simeone’nin defansı, Luis Enrique’nin hücumu’ söylem muhteşem ama ya uygulama. Doğrularda ısrar ederek sabrederek çok tekrar ederek kıymetli oluyor ve başarı geliyor."

        "HAYALLERİMİZİ BİLE KISITLAYIP TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

        Gelecekteki hayalleri hakkında konuşan Turan, "İnsanların ve basının baskısı hayallerinizi saklamanız gerektiğini hissettiriyor. Korkuyorsunuz söylemekten. Sen bunu yapabilirsin diye düşünecekler mi? Benim için en kötüsü hayallerin elinden alınması. Bir Türk çocuğu olarak zor bir coğrafyada yetiştik. Burada hayallerimizi söylemek çok iddialı gelebiliyor. Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar." dedi.

        "Oyunu sevmekten uzağız. Futbolda mutlu bir şekilde başarılı olmak istiyorum. En büyük hayalim Türk halkının bu oyunla mutlu olmasını sağlamak." ifadelerini kullanan Arda Turan, "Daha önceki hayallerimi gerçekleştirmem şimdiki hayallerimi yüksek sesle söylememi sağlıyor. Çocuklara hayallerini söyleme şansı verelim." diyerek sözlerini tamamladı.

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