Arda Turan: Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi’ne konuk olan Arda Turan, futbolun mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Futbol Zirvesi’nde "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşan Turan, "Bireysel hedefler çok önemli ama bu spor, grup halinde bir şeyler başardığınızda sizi bireysel başarıya götürüyor." dedi.

Genç futbolcularla iletişimin önemine değinen Arda Turan, "Devir değişti. Onların özel alanlarına saygı duymalısınız." diye konuştu.

Elit futbolculuk hakkında konuşan Turan, "Oyuncunun kendini tanıması çok önemli. Oyuncuda aradığım en temel özellik budur." değerlendirmesinde bulundu.

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FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GEÇİŞ Arda Turan, futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişi hakkında ise şu yorumu yaptı: "Teknik direktörlüğe sıfırdan başladığım yeni bir meslek olarak bakmam lazımdı. Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı. Bu başka bir meslek. Eskiden 24’ten biriydim. Artık 24 kişiye bakan biriyim. O yüzden ilk kural egomu bir kenara bırakmak. İkinci kural oyuncuların bana futbol kariyerimden dolayı gösterdiği saygıyı bilgi ve antrenman metoduyla ispatlamaktı çünkü artık oyuncular çok zeki. Yeni mesleğim tam bir dersti. ilk 5 maçı kazanamadım ama hayatta inandığım bir şey var. Başarısızken de doğrularda ısrar etmelisiniz. ‘Diego Simeone’nin defansı, Luis Enrique’nin hücumu’ söylem muhteşem ama ya uygulama. Doğrularda ısrar ederek sabrederek çok tekrar ederek kıymetli oluyor ve başarı geliyor."