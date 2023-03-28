A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Milli olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Milli düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 gol gönderdi.