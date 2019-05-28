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Arda Turan'ın adresi İtalya!

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyuldu. Başakşehir'in kiralama hakkı olmasına rağmen bu sezon bunu kullanmayacağı ve İtalyan ekibi İnter'in devreye girdiği öne sürüldü!

Arda Turan

Bonservisi Barcelona’da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan’ın yeni sezon için durumu henüz netleşmese de İnter iddiaları ortaya atıldı. Başakşehir’in kiralama hakkı olmasına rağmen bu sezon bunu kullanmayacağı ve tecrübeli oyuncunun Barcelona’ya geri döneceği belirtildi.

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu satış listesine koyuldu. Galatasaray ile de adı geçen Arda için İtalyan ekibi İnter’in devreye girdiği ifade ediliyor.

Eğer İnter ile Barcelona anlaşırsa, Arda Turan yeniden eski günlerine dönmek için İtalyan ekibinin teklifine sıcak bakıyor.

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