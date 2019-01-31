Dün 32 yaşına basan futbolcu Arda Turan, doğum gününde annesi Yüksel Turan ile sarıldığı bir pozunu paylaştı.

Medipol Başakşehir forması giyen futbolcu, annesi Yüksel Turan'la sarıldığı fotoğrafa, "Ben oğluma; O torununa bakarken" notunu düştü. Turan'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.