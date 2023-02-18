DHA'nın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı´dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü gibi birçok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı gibi isimlerin görevlerine son verildi.