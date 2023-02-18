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Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti. Tolunay Kafkas'ın yerine göreve getirilecek olan Arda Turan'ın ekibi de belli oldu

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HABERTURK.COM / DHA
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti. 
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    DHA'nın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı´dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü gibi birçok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı gibi isimlerin görevlerine son verildi. 
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Yeni isimlerin pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi. 
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Arda Turan´ın Tolunay Kaflas´ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: 
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Hakan Balta
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Uğur İnceman

     
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Barış Özbek

     
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Hakan Ünsal
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    Bayram Bektaş

     
  • Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

    İbrahim Toraman

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