Devre arasında Başakşehir'den Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi. Tecrübeli futbolcu, Instagram Story'den televizyonda "Lion King" Aslan Kral çizgi filminden bir kesit paylaştı. Bu gönderi Arda'nın Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu şeklinde yorumlandı.
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