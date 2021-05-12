Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan ve rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrasında lider ile puanını eşitleyen Galatasaray artık şampiyonluk hesapları yapıyor. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan da Denizli deplasmanı dönüşünde paylaşım yaptı.

Arda Turan'ın evinin önünden paylaştığı fotoğrafın altına "Maçtan dönmüş... Anahtarını tesiste unutmuş... Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan... Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullanan Arda'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.