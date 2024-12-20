Arda Turan kırmızı kartla tribüne gönderildi!
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi faul olduğu konusunda şiddetli itirazda bulununca, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında ikas Eyüpspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Sarı-lacivertliler 45+4'te Youssef En-Nesyri'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Arda Turan, gol öncesi hava topu mücadelesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e dirsek attığı gerekçesiyle şiddetli itirazda bulundu.
ARDA TURAN'A KIRMIZI KART!
Hakem Emre Kargın, Arda Turan'a kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.
İLK YARI SONU GERGİNLİK
Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil olurken, araya giren futbolcularla birlikte gerginlik sona erdi.