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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi. Kızlarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, bebeklerine Ada Siena adını verdi

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  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    Eylül 2021'de nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren şef Arda Türkmen ile dijital içerik üreticisi Melodi Elbirliler, bebeklerine kavuştu.
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyuran çift, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    "BİZ BUGÜN 3 OLDUK"

    Kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Türkmen ile Elbirliler, bebeklerinin ismini de açıkladı.

    Çift, duygularını "Biz bugün 3 olduk. Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. 
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı. 
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan Melodi Elbirliler, hamile olduğunu geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Elbirliler, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" açıklamasını yapmıştı.
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

    MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

    Melodi Elbirliler 1991 yılında dünyaya geldi. Elbirliler İzmir'de doğdu. Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da 587 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları paylaşıyor. Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun.
  • Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in mutlu günü! İlk bebekleri dünyaya geldi "Biz bugün 3 olduk" - Magazin haberleri

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