Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi

"BİZ BUGÜN 3 OLDUK"

Kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Türkmen ile Elbirliler, bebeklerinin ismini de açıkladı.

Çift, duygularını "Biz bugün 3 olduk. Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.