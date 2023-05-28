Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ardahan Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Ardahan başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Ardahan seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Ardahan Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 79.27 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ardahan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 30.624 oyla yüzde 57.61 - Recep Tayyip Erdoğan: 22.534 oyla yüzde 42.39 aldı. Ardahan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 30.624 oyla yüzde 57.61

Recep Tayyip Erdoğan: 22.534 oyla yüzde 42.39

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 30.619 oyla yüzde 56.15 - Recep Tayyip Erdoğan: 21.355 oyla yüzde 39.16 oy oranı elde etmişti.

