Ardahan'da Azerbaycan'a destek için

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Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğe katılmak için Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Cami önünde toplandı.Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Akın Demirci, burada yaptığı basın açıklamasında, Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit ve engel olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Demirci, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını dile getirdi.

Bu davada Azerbaycan'ın yanında olduklarını, sağduyulu herkesin de Azerbaycan'ın yanında olmasını istediklerini belirten Demirci, "Azerbaycan topraklarındaki işgal son bulmalı. Ermenistan'ın saldırgan tutumu yıllardır bölgede sürüyor. Saldırılar yeniden sivillere yönelik başladı. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Bu çifte standarda bir 'dur' denilmeli. Dur denilmesi için de herkesi bu zulme karşı durmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından araç konvoyu oluşturup, açtıkları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Kongre Caddesi'ne kadar geldi.