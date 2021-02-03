Ardahan'da

AA

Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda öğrenim gören 15 öğrenci, haftanın belirli günlerinde ziyaret ettikleri yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla gideriyor.

Öğrenciler, çetin kışta yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de belirli alanlara yem bırakıyor.

Okul Müdürü Fırat İşik, AA muhabirine, öğrencilerin toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güzel bir örneğini sergilediğini söyledi.

Bu şekilde öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluştuğunu dile getiren İşik, şöyle konuştu:

"Çok istekli şekilde bu çalışmayı yapmak için bir araya geldiler. Öğrencilerimiz daha önce 'Dürüst Kantin' uygulamasıyla da gündeme gelmişti. Çünkü kantinimizin kasiyeri veya sorumlusu yok. Burada güven söz konusu. Tek bir amacımız var, o da iyiliği her kesime aktarmak. Bu tür uygulamalar örnek teşkil ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu nedenle çok mutluyuz."

İşik, çalışmalarının kış boyunca süreceğini belirtti.