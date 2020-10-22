Ardahan'da kavılca buğdayının tescillenmesi için çalışma başlatıldı

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Demirci, Ardahan TSO'da çiftçilerin de katılımıyla düzenlenen "kavılca buğdayı" konulu değerlendirme toplantısında, bu buğdayın gelecekte bölge için önemli ekonomik girdi olması amacıyla bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Kavılca buğdayı ve unu" adında tescil müracaatında bulunduklarını dile getiren Demirci, kavılca buğdayının 13 bin yıllık ürün olduğunu ifade etti.

Demirci, kavılcayı daha çok kitleye ulaştırmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Asırlardır Ardahan'da ekimi yapılan 'kavılca', 'kaplıca', 'kavulca', 'kavlıca' ve 'gernik' olarak adlandırılan ata buğdayımız konusunda görüş alışverişinde bulunmak istedik. Amacımız bu buğdayın yaygınlaşmasını sağlayıp bölgeyi kavılcanın merkezi haline getirmek. Tescil çalışmalarımızın tamamlanmasıyla önemli bir yol katetmiş olacağız."

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek ile diğer ilgililer de katılımcılara buğday hakkında teknik bilgi verdi.