Alınan bilgiye göre, Eren Tutulmaz (22) idaresindeki otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.