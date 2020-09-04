Ardahan'da Kovid-19 denetimi

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Vali Vekili Gümrükçü ve beraberindekiler, Kapatanpaşa Mahallesi Kura Nehri bölgesinde başladıkları denetimi Kongre Caddesindeki kavşağa kadar sürdürdü.Bizzat esnafı ziyaret edip müşterilere tedbirler konusunda bilgi veren Gümrükçü, toplumun sağlığı için tedbirlere uyulmasını istedi.Normal hayata dönülmesi için herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olduğunu anlatan Gümrükçü, "Normal hayatımıza dönmemiz için tedbirlere uymamız lamız. Bu da topyekün birliktelikle mümkün. Herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün. Temizlik, maske ve mesafeye özellikle dikkat etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.Ardahan Belediye Başkanı Fadur Demir'in de katıldığı denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.