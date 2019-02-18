Ardahan'da yarın okullar tatil edildi. Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARDAHAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi ve şehirler arası yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Göle karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Ardahan'dan Göle istikametine giden sürücüler görüş mesafesi düşen yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tipi nedeniyle araçlarından dışarıya çıkamayan sürücüler yolun açılmasını beklerken, araçları kara saplanan sürücüler ise araçlarını iterek çıkarmaya çalıştılar.