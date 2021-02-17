Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Şubat Pazartesi günü Posof ve Hanak ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan D.Ş. ile V.D. "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutukladı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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