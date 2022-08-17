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Ardahan'da vatandaşlar mayıs sineklerinin "ölüm uçuşunu" izledi

Hayata geldikten 1 gün sonra ömürleri tamamlanan Mayıs sineklerinin ölümle dansı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi

Ardahan'da vatandaşlar mayıs sineklerinin
Mayıs sineklerinin ölüm dansı
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AA

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan, kelebeği andıran çok sayıda beyaz renkli sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Bir haftadır akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan ve sayıları artan sineklerin "ölüm dansı"nı izlemek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geldi.

Akşamları aileleriyle bölgede vakit geçiren vatandaşlar, sinekleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Deniz Dark, her yıl yaşanan doğa olayını izlemeye geldiğini belirterek, "Son yıllarda bu manzarayı görüyoruz ve izlemeye değer. Herkesin bu olayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ergin ömürleri 1 gün olan türün erkek ve dişi bireyleri çiftleştikten sonra ölüyorlar, bu nedenle halk arasında "bir günlükler" olarak biliniyorlar.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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