Ardahan'da

AA

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Ardahan Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Ekipler, çağrıları değerlendirdikten sonra ihtiyaçlı vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.

Ardahan Valiliği de konu ile ilgili yayımladığı duyuruda, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını aktardı.

Duyuruda, "İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve temizlik malzemeleri; ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarının yanı sıra, kentin alan kodunu (0478) kullanarak 211 22 48 ile 211 33 91 numaralarını da arayabilecekleri kaydedildi.