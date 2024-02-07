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        Haberler Sağlık Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldular

        Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldular

        Ardahan'da yoğun kar sebebiyle yolu kapanan köydeki 75 yaşındaki KOAH hastası Yunus Yılmaz ekiplerin çalışması sayesinde hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:22
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        Yolu kardan kapanmıştı! O hasta için seferberlik
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        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Çağlayık köyünde oturan 75 yaşındaki Yunus Yılmaz, nefes darlığı çekmesi nedeniyle 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine sağlıkçılar, kardan kapalı yola İl Özel İdaresi ekipleriyle çıktı.

        2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU İLK MÜDAHALE YAPILDI

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla sağlıkçılar, köye ulaşıp KOAH hastasına ilk müdahaleyi yaptı.

        Sedyeyle ambulansa taşınan Yılmaz, daha sonra Ardahan Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

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