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Ardahan'daki meslek lisesi öğrencileri günde 1 ton hijyen malzemesi üretiyor

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut: "Burada hem salgınla mücadele ediliyor hem de ülke ekonomisine kazanç sağlanıyor. Diğer türlü başka illerden talep etmiş olacaktık. Bu da bizim hem zaman hem de ekonomik kaybımıza neden olacaktı"

Ardahan'daki meslek lisesi öğrencileri günde 1 ton hijyen malzemesi üretiyor
AA

Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle ürettikleri temizlik malzemesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sağlıyor.

Salgınla mücadele için geçen yıl çalışma başlatan öğrenciler, bir yılda önemli aşama kaydetti. Seri çalışmalara geçen öğrenciler, günde 1 ton hijyen malzemesi üretiyor.

Aynı zamanda maske de üreten öğrenciler, resmi kurumlar başta olmak üzere özel kuruluşlardan da gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

- İldeki koronavirüsle mücadeleye büyük destek veriyorlar

Öğrenciler, yaptıkları üretimle hem okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor hem de ilde koronavirüsle mücadeleye büyük destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki üretimin salgınla mücadelede çok önemli rol aldığını söyledi.

Kentteki dezenfektan taleplerine zamanında karşılık verildiğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Şu an bizim başka bir ilden bu alanda bir talebimiz yok. Kendimiz üretiyoruz. Bu çok önemli bir başarı. Burada hem salgınla mücadele ediliyor hem de ülke ekonomisine kazanç sağlanıyor. Diğer türlü başka illerden talep etmiş olacaktık. Bu da bizim hem zaman hem de ekonomik kaybımıza neden olacaktı. Şu an bütün taleplere karşılık veriyoruz. Bunun mutluluk ve gururunu yaşıyoruz."

Bulut, üretimin geliştirilip sürdürüleceğini belirterek, her talebi zamanında karşıladıklarını dile getirdi.

- "Para kazanan öğrencilerin özgüveni de artıyor"

Öğrencilerin de bu süreçte para kazandığını anlatan Bulut, "Öğrenci para kazanıyor ve başarı sağlıyor, dolayısıyla kendine özgüveni de artıyor. Bu açıdan bakıldığında çok önemli. Meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Okulumuz şükür tüm ildeki ihtiyacı karşılayacak kapasitedir. Bu bölümü iyi ki kurmuşuz." diye konuştu.

Okul müdürü Osman Erdem ise üretime katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Biz de onlara destek olduk ve hiçbir talebi karşılıksız bırakmadık. Her talebe anında karşılık veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kimya bölümü 10. sınıf öğrencisi Sude Naz Ürker de hem insanların sağlığı için çalıştıklarını hem de para kazandıklarını dile getirdi.

Bölümlerini çok önemsediklerini aktaran Ürker, "Daha önce farklı meslekleri düşünürken, burada yaptığım üretimden dolayı fikrim değişti. Bundan sonra üretim için üretim yapan bir yerde okumayı ve çalışmayı tercih edeceğim." dedi.

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