Ardahan'daki şap karantinası kaldırılıyor

Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

AA

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelindeki üç noktada görülen şap nedeniyle 17 günlük karantina uyguladıklarını belirtti.

Şap hastalığının atlatıldığını ifade eden Şişman, Ardahan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca kararın yarın mesai saatiyle kaldırılacağını söyledi.

Şişman, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Süreçte ekip olarak çok ciddi ve önleyici tedbirler aldık. Şükür hastalık yayılmadan söndürüldü. Yarın mesai saatiyle karantinayı kaldırıyoruz. Bu zor süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.