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HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar

DHA

HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar


Deniz BAŞLI/ARDAHAN,(DHA)-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kapatma davası; bir kumpas davasıdır. Bizden, siyasetimizden korktukları için HDP'ye kapatma davası açtılar" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi. İktidarın HDP'yi baskı altına almak istediğini belirten Buldan, "HDP'yi kriminalize etmek, siyaset arenasının dışına itmek ve çalışmaktan yoksun bırakmak. Fakat gittiğimiz her yerde görüyoruz ki; halkımız kararlı, cesaretli ve her yerde teveccühünü, samimiyetini ve kararlı duruşunu ortaya koyuyor. Kapatma davası; bir kumpas davasıdır. Bizden, siyasetimizden korktukları için HDP'ye kapatma davası açtılar. Kobani, kumpas davasıdır. Türkiye'de bir dönem siyaset yapan, Türkiye'nin siyasetini belirleyen önemli aktivistleri, şu an o davada yargılıyorlar. Bu da AKP-MHP koalisyonunun HDP ve HDP geleneğinden ne kadar çok korktuklarının bir göstergesidir" dedi.
6'lı masaya ilişkin de konuşan Buldan, şunları söyledi: "6'lı masanın kadın bir başkanı var; her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş. Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Bu 6'lı masadaki kadın başkanın, son grup toplatısında yaptığı açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir."
Buldan HDP'nin demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi verdiğini, iktidarın ise ülkeyi kutuplaştırdığını söyledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-11-11 15:02:52

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